Режиссер Джо Райт приступил к съемкам фильма "Анна Каренина" по мотивам романа Льва Толстого, сценаристом картины стал Том Стоппард ("Бразилия", "Влюбленный Шекспир"), на заглавную роль приглашена актриса Кира Найтли.

Роль Алексея Каренина будет играть Джуд Лоу, роль графа Вронского досталась Аарону Джонсону, говорится в сообщении Universal Pictures International, распространенном во вторник, сообщает Интерфакс.

В фильме также снимутся Келли Макдональд, Мэттью Макфейден, Домналл Глисон, Алисия Викандер, Эмили Уотсон, а также Оливия Уильямс и Рут Уилсон.

Съемки фильма пройдут в Великобритании и России.