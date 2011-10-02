На Майорке актриса Холли Берри сломала ногу, пытаясь отвести на виллу дочь, которая отошла от дома, засмотревшись на козу, как стало известно в воскресенье. Голливудская звезда, несмотря на травму, продолжает работать.

В официальном заявлении киноконцерна Warner Bros. говорится, что актриса сломала ногу во время прогулки по острову Майорка, но другие подробности ее травмы не сообщались.

В день получения травмы неделю назад, как стало известно, Холли Берри вместе с трехлетней дочерью Налой отдыхала на своей испанской вилле. Малышка увидела козу и решила последовать за ней. Чтобы не упустить ребенка из виду, Берри стала карабкаться на каменистую возвышенность. Инцидент произошел, когда актриса, наконец, догнала дочку и уже стала спускаться с ней вниз, на виллу — голливудская звезда споткнулась о камень и сломала ногу, сообщает сайт журнала People.

Холли Берри придется провести в гипсе не менее трех недель.

Несмотря на перелом, актриса продолжает сниматься в фильме. Сейчас она работает на съемках картины "Облачный атлас" (Cloud Atlas).

Актриса Холли Берри известна своими ролями в фильмах "Флинстоуны", "Приказано уничтожить", "Женщина-кошка", трилогии "Люди Икс", а также в одной из частей знаменитой "бондианы" — "Умри, но не сейчас". Берри является обладателем нескольких кинопремий — в разные годы актриса получила статуэтку "Оскара", "Золотой глобус" и "Эмми".