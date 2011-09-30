«Цитадель» приехала в Америку и встала в очередь за Оскаром

Фильм Никиты Михалкова «Цитадель» попал в список Американской киноакадемии, теперь он будет соревноваться за место в лонг-листе премии Оскар с такими хитами, как «Пина» Вима Вендерса и «Прощение крови» Марка Джонсона.

Две недели назад комиссия под председательством Владимира Меньшова выдвинула фильм Михалкова на соискание премии как лучший иностранный фильм, отвергнув «Фауста» Сокурова и «Елену» Звягинцева несмотря на то что фильм Михалкова не особо успешно прошел по кинотеатрам России. Против выдвижения этой картины выступил Меньшов: он отказался подписывать итоговый протокол, так как уверен, что «Цитадель» не может представлять Россию на «Оскаре».

На прошлой неделе президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России принял решение отправить в американскую киноакадемию итоговый протокол Российского оскаровского комитета без подписи Меньшова.

Первая часть сиквела «Утомленные солнцем» была признана лучшим иностранным фильмом в 1994 году. В 2008 году фильм Михалкова «12» был номинирован на «Оскар».