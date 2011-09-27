Первый показ «Фауста» в России зрители встретили овацией

"Фауст", который демонстрируется в это время в Ульяновске, идет на немецком языке с субтитрами. Когда картину смогут увидеть в других городах России – неизвестно.



Более тысячи зрителей, пришедших на премьерный российский показ фильма "Фауст" Александра Сокурова, получившего "Золотого льва" на 68-м Венецианском кинофестивале, устроили овацию режиссеру, который лично представил картину в Ульяновске в рамках международного конгресса "Культура как ресурс модернизации", передает РИА Новости. Ажиотаж вокруг премьеры начался задолго до "часа Х" - на конгрессе обсуждали и саму предстоящую премьеру и как на нее попасть - в результате в кинозале Ленинского мемориала, рассчитанного на 1,2 тысячи зрителей, не было свободных мест.

Объясняя свой выбор литературного произведения для экранизации, он сказал, что в мировой литературе действительно сложно найти что-то сильнее "Фауста" Гете, поскольку он - "закодированная история нравственности", которую на данном этапе развития мы уже можем расшифровать. Мы, русские, в состоянии сделать то, что не смогли сделать ни американцы, ни европейцы - приблизиться к "Фаусту". Смотрите, пусть все остальное происходит у вас в душе, - напутствовал режиссер.