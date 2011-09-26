Мультфильм "Король Лев" студии Уолта Диснея в 3D вот уже вторую неделю подряд занимает первое место в американском прокате. За это время обновленная спустя 17 лет после первого показа анимационная картина заработала более $22 млн.

Интерес публики к мультфильму, который уже стал классикой, превзошел все ожидания прокатчиков. Зрители, которые смотрели «Короля льва» ещё в 1990-х, вернулись в кино уже со своими детьми, объясняют неожиданный успех в студии Диснея.

В своем прошлом обличии в 1994 году "Король лев" занял второе место в прокате, уступив комедии "Форрест Гамп".

А в этом году уже вторые выходные подряд картина собирает более $22 млн, и не дает выбиться в лидеры фильму "Человек, который изменил все" с Брэдом Питтом в главной роли, заработавшему около $20,5 млн, сообщает Би-Би-Си.

За все время проката в классической версии картина заработала более $800 млн, и благодаря переизданию имеет все шансы стать лентой-миллиардером.

На российских экранах "Король лев" в 3D должен появиться в конце марта.