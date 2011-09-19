Джонни Инглиш побил рекорды российского кинопроката в минувшие выходные

Вторая часть пародийного триллера про агента Джонни Инглиша "Перезагрузка" стала чемпионом отечественного проката по итогам минувших выходных.



Фильм заработал, согласно предварительным данным журнала "Кинобизнес сегодня", более 2,5 миллионов долларов, сообщает РИА Новости. Второе место российского кинопроката заняла романтическая комедия с Сарой Джессикой Паркер "Я не знаю, как она делает это", выручившая 2,2 миллиона долларов. На третье место опустился лидер прошлой недели, отечественная комедия "Беременный" - из ее суммарных сборов в 6,5 миллиона долларов 1,5 миллиона пришлись на последние выходные.

У американских зрителей на этих выходных лидировала новая, трехмерная версия мультфильма 1994 года "Король Лев" (The Lion King). Она, по данным портала Boxofficemojo.com, заработала 29,3 миллиона долларов, продемонстрировав лучшие результаты трехмерной анимации за последние два года. 17 лет назад "Король Лев" тоже пользовался большим успехом: по данным Collider.com, в 1994 году он за первый уикенд собрал более 40 миллионов долларов.