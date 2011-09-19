Член Российской Оскаровской комиссии киновед Кирилл Разлогов сообщил, что картина Никиты Михалкова "Цитадель", выдвинута на американскую премию "Оскар" от России.



По его словам, это вторая часть дилогии Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2", которая вышла в прокат 5 мая.



Кирилл Разлогов рассказал, что на сегодняшнем заседании российского оскаровского комитета, куда входят Владимир Меньшов, Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Владимир Наумов, Глеб Панфилов, Кирилл Разлогов и Карен Шахназаров, обсуждалось три картины: "Цитадель"; блестяще дебютировавшая в Канне "Елена" Андрея Звягинцева; "Фауст" Александра Сокурова, который получил в Венеции "Золотого льва".



"Большинством голосов проголосовали за фильм Михалкова. У двух других фильмов - "Елены" и "Фауста" - не было шансов попасть в номинацию "лучший фильм на иностранном языке. ...При таком раскладе мы должны были выбрать что-то соответствующее масштабу страны", - цитирует киноведа РИА Новости.