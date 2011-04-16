Иван Охлобыстин: В фильме «Generation П» мы перебрали с наркотиками

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16 апреля 2011, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

На премьере фильма режиссера Виктора Гинзбурга по культовому роману Виктора Пелевина «Generation П» в столичном кинотеатре "Октябрь" создатели картины и гости показа активно обсуждали тему наркотиков в фильме.



"По идее, у зала должен стоять наркоконтроль, - пошутил Богдан Титомир, - Но мне могут возразить, что дело, мол, происходит двадцать лет назад и все реабилитированы по прошествии времени. Все так. Однако детям с их неокрепшей психикой этот фильм я смотреть бы все же не рекомендовал".



"А я готов подписаться кровью под каждым словом Пелевина! - высказался Иван Охлобыстин. - Как человек, который в этом бизнесе сейчас работает. Все правда!



Однако тут же добавил, что с наркотиками в фильме действительно вышел перебор, приводит слова актера "ЭГ".



В фильме «Generation П» Охлобыстин сыграл сразу несколько ролей.



"Причем одну из них в фильме вы вообще не увидите, - сообщил режиссер Виктор Гинзбург, - Мы снимали в Костроме и так там объелись мухоморов, что пришлось вырезать всю сцену".