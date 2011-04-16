На премьере фильма режиссера Виктора Гинзбурга по культовому роману Виктора Пелевина «Generation П» в столичном кинотеатре "Октябрь" создатели картины и гости показа активно обсуждали тему наркотиков в фильме.
"По идее, у зала должен стоять наркоконтроль, - пошутил Богдан Титомир, - Но мне могут возразить, что дело, мол, происходит двадцать лет назад и все реабилитированы по прошествии времени. Все так. Однако детям с их неокрепшей психикой этот фильм я смотреть бы все же не рекомендовал".
"А я готов подписаться кровью под каждым словом Пелевина! - высказался Иван Охлобыстин. - Как человек, который в этом бизнесе сейчас работает. Все правда!
Однако тут же добавил, что с наркотиками в фильме действительно вышел перебор, приводит слова актера "ЭГ".
В фильме «Generation П» Охлобыстин сыграл сразу несколько ролей.
"Причем одну из них в фильме вы вообще не увидите, - сообщил режиссер Виктор Гинзбург, - Мы снимали в Костроме и так там объелись мухоморов, что пришлось вырезать всю сцену".
//Кино
Иван Охлобыстин: В фильме «Generation П» мы перебрали с наркотиками
16 апреля 2011, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
На премьере фильма режиссера Виктора Гинзбурга по культовому роману Виктора Пелевина «Generation П» в столичном кинотеатре "Октябрь" создатели картины и гости показа активно обсуждали тему наркотиков в фильме.