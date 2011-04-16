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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Кино

Актриса Анастасия Вертинская сделала очередную пластику лица

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Узнав о том, что картина Юрия Кары «Мастер и Маргарита» после нескольких лет лежания на полке наконец увидит своего зрителя, исполнительница роли Маргариты Анастасия Вертинская "подправила" свое лицо.
Анастасия Вертинская слыла самой красивой женщиной советского кино. Увы, с годами красота стала увядать. И Анастасия не раз обращалась к пластическим хирургам. На премьере фотографы заметили, что она опять изменилась - у артистки подкачаны губы, подтянута кожа на лице, лоб, скорее всего, накачан ботоксом, пишут "Папарацци".

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