Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Кино

Первый канал продолжает раскрашивать старые фильмы

14 апреля 2011, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

Цветная версия фильма "Три тополя на Плющихе" будет показана на Первом канале на следующих выходных.

"23 апреля в 14.50 состоится премьера цветной версии фильма, сообщили "Интерфаксу" в пресс-офисе компании "Формула цвета".

Там напомнили, что компания уже раскрасила (выполнила колоризацию) фильмы "В бой идут одни старики", "Волга-Волга, "Подкидыш", "Веселые ребята" и "Офицеры".

"Колоризация позволила вернуть исторически достоверные цвета города и показать современному зрителю его облик. Но самое главное, приглушенные, не кричащие цвета придали картине дополнительную мягкость и нежность, что позволяет, по мнению создателей цветной версии картины, привлечь внимание молодого зрителя", - считают мастера.

По его словам, самыми сложными объектами для колоризации стали некоторые архитектурные объекты и предметы, запечатленные в фильме. Была проведена сложная и кропотливая работа по установке достоверного цвета таких деталей, как ограждения у площади Трех вокзалов, афиша фильма "Ленин в октябре".

ЕГ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…