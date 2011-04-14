Первый канал продолжает раскрашивать старые фильмы

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14 апреля 2011, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

Цветная версия фильма "Три тополя на Плющихе" будет показана на Первом канале на следующих выходных.

"23 апреля в 14.50 состоится премьера цветной версии фильма, сообщили "Интерфаксу" в пресс-офисе компании "Формула цвета".

Там напомнили, что компания уже раскрасила (выполнила колоризацию) фильмы "В бой идут одни старики", "Волга-Волга, "Подкидыш", "Веселые ребята" и "Офицеры".

"Колоризация позволила вернуть исторически достоверные цвета города и показать современному зрителю его облик. Но самое главное, приглушенные, не кричащие цвета придали картине дополнительную мягкость и нежность, что позволяет, по мнению создателей цветной версии картины, привлечь внимание молодого зрителя", - считают мастера.

По его словам, самыми сложными объектами для колоризации стали некоторые архитектурные объекты и предметы, запечатленные в фильме. Была проведена сложная и кропотливая работа по установке достоверного цвета таких деталей, как ограждения у площади Трех вокзалов, афиша фильма "Ленин в октябре".