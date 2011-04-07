Герой «Сумерек» Карлайл Каллен беднее только утенка Скруджа Макдака - Forbes

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7 апреля 2011, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

В рейтинге самых богатых вымышленных героев за 2011 год, составленном журналом Forbes, первое место занял селезень-мультимиллионер Скрудж Макдак диснеевского мультсериала «Утиные истории». Его капитал, состоящий из дорожающего в последние годы золота, составил 44,1 млрд долларов, говорится в материалах журнала.

Большую часть своего богатства ($44,1 млрд), состоящего из дорожающего в последние годы золота, Скрудж держит в собственном хранилище.

На втором месте в рейтинге наиболее состоятельных героев в истории кинематографа и мультипликации — персонаж серии романов (и основанных на них фильмов) «Сумерки» Карлайл Каллен ($36,2 млрд). По данным Forbes, Каллен, ставший вампиром в 23 года, сколотил состояние, положив на банковский депозит небольшую сумму денег. С годами (а герой родился в середине 17 века) проценты по вкладу многократно преумножили богатство Каллена.

Тройку замыкает Артемис Фаул, главный герой одноименной серии романов ирландского писателя Оуэна Колфера. Наследник преступной империи Фаулов, по совместительству вундеркинд и гангстер, располагает богатством в размере $13,5 млрд долларов.

На четвертом месте — Ричард «Ричи» Рич — заглавный персонаж комиксов, художественных фильмов и мультфильмов, объединенных под брендом Richie Rich. Он получил богатство в наследство от родителей, к 2011 году, по оценке Forbes, оно составило $9,7 млрд.

Пятое место досталось нефтяному магнату и герою фильма «Деревенщины из Беверли-Хиллз» Джеду Клампетту ($9,5 млрд).