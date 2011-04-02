Брюс Уиллис продает нью-йоркскую квартиру за 4 миллиона долларов
2 апреля 2011, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда Голливуда Брюс Уиллис выставил на продажу апартаменты в Нью-Йорке.
В квартире площадью 214 квадратных метров на 20-м этаже небоскреба "Трамп Тауэр" (Trump Tower) есть три спальни, три ванных комнаты и джакузи. Из окон открывается панорамный вид на реку Гудзон и мост Джорджа Вашингтона.
Актер назначил за квартиру, которую купил в 2007 году за 4,26 миллиона долларов, 3,95 миллиона долларов, сообщает портал Move.com.
Брюс Уиллис - один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Наибольшую известность он получил за роли в таких фильмах как "Крепкий орешек" (4 части), "Криминальное чтиво", "Пятый элемент", "Армагеддон", "Шестое чувство", "Девять ярдов", "Город грехов". Обладатель премии "Золотой глобус" и двукратный обладатель "Эмми".