Звезда Пенелопы Круз украсила Аллею славы Голливуда

Голливудская звезда, испанская актриса Пенелопа Крус в субботу получила право украсить отпечатками своих ладоней Аллею славы у Китайского театра Граумана в Лос-Анджелесе.

"Каждый раз, когда я буду смотреть на эту звезду, я буду видеть имена всех, кто помог мне воплотить в реальность мои мечты", - заявила 36-летняя актриса на церемонии в субботу, сообщает агентство Рейтер.

Пенелопа Крус - обладательница премии "Оскар" 2009 года за лучшую женскую роль второго плана в фильме Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона".

Известность к Крус пришла в 1997 году после съемок в фильмах "Живая плоть" и "Открой глаза". После того как в 1999 году на фестивале в Каннах прошел фильм Педро Альмодовара "Все о моей матери", в котором Крус сыграла одну из главных ролей, актрису приглашают в Голливуд, где она играет с Мэттом Дэймоном в фильме "Неукротимые сердца"), Джонни Деппом ("Кокаин"), Николасом Кейджем ("Выбор капитана Корелли"), Сальмой Хайек (в "Бандитках") и Томом Крузом ("Ванильное небо").