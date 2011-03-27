Эмир Кустурица особым взглядом оценит участников Каннского кинофестиваля - 2011

Сербский режиссер Эмир Кустурица возглавит жюри программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2011 года.

Это параллельная программа существует с 1978 года и посвящена экспериментальному кино. В прошлом году ее приз был вручен фильму "Ха-ха-ха" южнокорейского режиссера Хона Сан-Су.

В 1985 году Кустурица с фильмом «Папа в командировке» получил «Золотую пальмовую ветвь» и премию FIPRESSI, через четыре года - приз кинофестиваля за «Время цыган». Третью награду Канн взял его фильм «Андерграунд». В 2005 году Эмир Кустурица работал президентом жюри основной конкурсной программы.

В этом году жюри основной программы будет возглавлять Роберт Де Ниро.