Фильмы в 3D формате производили в Германии еще при нацизме

Два фильма, сделанных в 1936 г. в технологии 3D, обнаружил в берлинских архивах Филипп Мора - австралийский режиссер. Фильмы сняты на 35-миллиметровую пленку, по всей видимости, двумя объективами, перед которыми, вероятно, устанавливалась призма. Они были выпущены одной из независимых студий по заказу министерства пропаганды, во главе которого стоял Геббельс.



Обе картины длятся примерно по полчаса. Одна из них представляет собой мюзикл, где действие разворачивается на загородном пикнике, а самая эффектная сцена включает в себя летящие в сторону зрителя брызги жира от жареной колбасы. Второй фильм - про развлечения шестерых подружек. Во всех документах ленты описывались как "пространственные", а потому до сих пор никто не догадывался, что речь идет именно о технологии 3D, которую, как раньше считалось, изобрели в Голливуде в 1950-х годах.



«Качество у этих фильмов просто поразительное», - восторгается Мора, который сейчас работает над документальной картиной об истории Третьего рейха. Режиссер убежден, что в немецких архивах скрывается еще немало 3D-материалов, и намерен продолжить розыски.