Съемки фильма «Хоббит» наконец-то начались

Новая Зеландия опять стала Средиземьем: начались съемки фильма «Хоббит».

Создатели ленты во главе с режиссером Питером Джексоном (работавшим над "Властелином колец") планируют разделить историю странного существа с волосатыми ногами на два фильма, снятых в 3D.

«Хоббит» станет самым дорогим фильмом в истории Голливуда: съемки, по предварительным подсчетам, обойдутся в 0,5 миллиарда долларов.

Роман «Хоббит, или туда и обратно» студия Warner Brothers собиралась снимать еще в 2007 году. Но сначала продюсерам пришлось судиться за права на экранизацию с наследниками Толкиена и несколькими киностудиями. Потом творческие профсоюзы стали жаловаться на низкую оплату. Одновременно правительству Новой Зеландии пришлось менять трудовое законодательство, чтобы не потерять полтора миллиарда долларов за съемки. К тому же, обанкротилась студия MGM, которая участвовала в проекте.

В феврале этого года Питер Джексон из-за нервного напряжения попал в больницу с язвой желудка.

Наконец, сегодня, 21 марта съемки начались.

Бильбо Бэггинса в новой ленте сыграет британский актер Мартин Фримен. Из трилогии "Властелин колец" перешли Кейт Бланшетт, которая вновь сыграет Галадриэль, а Йен Маккелен останется магом Гэндальфом.