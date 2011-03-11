Колин Ферт подписал контракт с Джоэлом и Итаном Коэнами

Британский актер Колин Ферт, обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Король говорит!", подписал контракт с Джоэлом и Итаном Коэнами на исполнение главной роли в их новом фильме - римейке фильма "Гамбит".



Съемки новой версии знаменитой криминальной комедии Майкла Хоффмана начнутся уже в мае, в первоначальной версии главные роли - танцовщицу из бара и обаятельного искателя приключений - исполняли Ширли Маклейн и Майкл Кейн.