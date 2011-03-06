Режиссер Дэвид Финчер планирует снять ремейк нашумевшего сериала 1990-х годов "Карточный дом", главную роль в новом фильме актер Кевин Спейси.

Действие книги, по которой будет поставлен фильм, разворачивается на закате эпохи Маргарет Тэтчер. Героем повествования является амбициозный политик, который хочет стать преемником британского премьер-министра. О том, какая роль предложена Спейси, пока не сообщается.

Интересно, что Дэвид Финчер собирается перенести место действия своего сериала на территорию США.