Премьера фильма "Generation П" назначена на 14 апреля
2 марта 2011, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]
Фильм « Generation П» по культовому роману Виктора Пелевина, съемки которого длились несколько лет, выходит в российский прокат 14 апреля.
В фильме снялись звезды российского кино Михаил Ефремов, Рената Литвинова, Андрей Панин, Владимир Меньшов, а также Леонид Парфенов, Марианна Максимовская, Сергей Шнуров, Александр Гордон, Роман Трахтенберг.
По сюжету, отчисленный из Литературного института Вавилен Татарский попадает в мир рекламы со всеми вытекающими из этого тяжкими последствиями.
Режиссер картины - Виктор Гинзбург. Первоначально картину предполагалось выпустить в конце 2007 года.