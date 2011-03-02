Фильм « Generation П» по культовому роману Виктора Пелевина, съемки которого длились несколько лет, выходит в российский прокат 14 апреля.



В фильме снялись звезды российского кино Михаил Ефремов, Рената Литвинова, Андрей Панин, Владимир Меньшов, а также Леонид Парфенов, Марианна Максимовская, Сергей Шнуров, Александр Гордон, Роман Трахтенберг.



По сюжету, отчисленный из Литературного института Вавилен Татарский попадает в мир рекламы со всеми вытекающими из этого тяжкими последствиями.



Режиссер картины - Виктор Гинзбург. Первоначально картину предполагалось выпустить в конце 2007 года.