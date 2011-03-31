Мультяшный губернатор Шварценеггер будет говорить и двигаться как настоящий

Губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер через два года появится на киноэкранах, превратившись в героя мультсериала. Мало этого. Он сам озвучит своего рисованного тезку.

Проект носит громкое название The Governator - (сочетание слов Губернатор и Терминатор). Железный Арни от проекта в восторге сообщает журнал Entertainment Weekly.

Сюжет сочетает реальные факты из жизни Шварценеггера с вымышленными событиями. Согласно задумке, после окончания губернаторского срока Железный Арни решает посвятить себя борьбе с преступностью и становится супергером по прозвищу Губернатор. Он превращает свой дом в центр по противоборству злу, набирает команду единомышленников, запасается множеством гаджетов и супермобилей и идет крушить террористов и бандитов. Интересно, что основным противником главного героя становится таинственная преступная организация G.I.R.L.I.E. (Gangsters Imposters Racketeers Liars & Irredeemable Ex-con - в вольном переводе: "Гангста-Нелегало-Рэкетиро-Лжецы и Неисправимые Экс-преступники"). В названии организации зашифрована игра слов, основанная на высказывании Шварценеггера-губернатора: однажды он заявил, что сильная половина человечества во властных кабинетах ныне стала слишком girlie - т.е. женственной, с нетрадиционной ориентацией.