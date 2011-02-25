Найдена могила главного киновампира

В Германии обнаружена могила легендарного актера Макса Шрека, установившего стандарты классики фильма ужасов исполнением роли вампира Носферату в фильме "Носферату симфония ужаса".



Он сыграл более чем в 40 фильмах, однако, место его захоронения оставалось тайной на протяжении 75 лет. Специалисты предполагали, что могила Шрека затерялась на одном из кладбищ его родного Мюнхена, однако на прошлой неделе могила знаменитого актера была обнаружена на кладбище на южной окраине Берлина. На могиле будет установлена гранитная плита. Стоимость работ оплатит Германский музей кино.



Известный мультипликационный людоед назван именно в честь актера, как и злодей в исполнении Кристофера Уокена в фильме "Бэтмен возвращается" (Batman Returns, 1992) Тима Бертона, пишет NewsRu.com. В 2000 году Эдмунд Элиас Меридж снял байопик Макса Шрека "Тень вампира" (Shadow of the Vampire) с Уиллемом Дефо в главной роли. В фильме выдвигается предположение, что актер так убедительно сыграл Носферату по той причине, что в действительности был вампиром.