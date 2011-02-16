Universal хочет снять пятый фильм о Терминаторе, возможно, со Шварценеггером
16 февраля 2011, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]
Студия Universal планирует снять пятый фильм о Терминаторе. Режиссером новой картины может стать Джастин Лин, снявший "Форсаж 4", "Тройной форсаж" и "Поединок".
На прошлой неделе стало известно, что легендарный исполнитель этой роли Арнольд Шварценеггер, в январе покинувший пост губернатора Калифорнии, решил вернуться в кино и уже рассматривает несколько сценариев, сообщает РИА "Новости".
О своем желании поучаствовать в проекте "Терминатор", помимо Universal, заявили студии Sony и Lionsgate.