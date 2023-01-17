ДТП из-за гололёда оплатят дорожные службы

Аргументы Недели → Авто 13+

17 января 2023, 14:52

Первый кассационный суд определил, что водители могут требовать компенсацию у дорожных служб, если попали в аварию из-за гололёда.



Подобное решение было принято впервые, в рамках конкретного дела. Гражданка Т. вылетела в кювет, перемещаясь по скользкому участку трассы в Брянской области. Она подала в суд на дорожные службы, решив, что они виноваты в том, что лёд не был убран с трассы. И потребовала оплатить ремонт автомобиля.



Первый суд гражданка Т. проиграла, там отметили, что она нарушила ПДД и ехала слишком быстро, а потому на льду не справилась с управлением. Но вышестоящий суд решил иначе. Он обратил внимание, что неосмотрительность гражданки Т. могла бы стоить ей меньшего ущерба, если бы лёд на дороге был убран. Ответчик подтвердил, что лёд действительно не был обработан песком и солью, как должен был, а также суд не нашёл доказательств того, что служба контроля за дорогами проводила все необходимые проверки на своём участке. Поэтому они пропустили образование значительного слоя льда.



Дорожная служба оплатит половину ремонта и только потому, что водитель тоже нарушила ПДД. Это решение теперь будет ориентиром и для других судов.