Бренд BMW возобновил поставки автозапчастей на территорию России

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30 декабря 2022, 13:38

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Представительство BMW в России наладило поставки части номенклатуры фирменных запасных автомобильных частей на центральный склад, пишет «Агентство Бизнес Новостей».

«На центральный склад BMW Group Россия осуществляются поставки тех запасных частей, по которым на сегодняшний день удалось восстановить логистические цепочки», — сообщили представители компании.

Сообщается, что владельцы немецких машин, произведенных для российского рынка, могут воспользоваться заводской гарантией. При этом созданы специальные условия для выполнения гарантийных обязательств в полном объеме.

Напомним, что марте этого года компания BMW заявила об уходе из российского рынка из-за геополитической ситуации. Бренд занимал лидирующие позиции в премиум-сегменте.