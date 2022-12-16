Известия: Автодилеры сообщили, что на складах осталось новых автомобилей иностранных брендов на месяц продаж

Аргументы Недели → Авто 13+

16 декабря 2022, 10:40 Источник: Известия

Автомобиль Hyundai, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На складах российских автодилеров в настоящее время осталось новых автомобилей-иномарок на месяц продаж.

Главный редактор журнала "За рулем", автоэксперт Максим Кадаков в интервью газета "Известия" уточнил, что в запасе у автодилеров порядка 20–30 тысяч новых машин иностранных брендов.

Вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал, что моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, в автоцентрах почти нет. Эксперт отметил, что китайский рынок не только не может предложить россиянам седаны, но и повысил цены на весь модельный ряд. Сейчас машины производства Китая можно приобрести за два-три миллиона рублей. По оценке Подщеколдина, это довольно дорого.