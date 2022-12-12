Алкозамки на авто в России пока не будут обязательными

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12 декабря 2022, 15:51

В России не обсуждается использование алкозамков, мешающих водителям садиться нетрезвыми за руль, сообщает МВД.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ считает мировой опыт использования алкозамков достойным внимания, но ввести их обязательное использование в России будет непросто. Прежде всего из-за стоимости устройств и необходимости разработки большой законодательной базы.



В грузовых перевозках эти устройства уже давно распространены, особенно когда речь идёт об очень дорогих автомобилях и спецтехнике. Также алкозамки пробовали ввести в школьные автобусы, но эксперимент оказался неудачен.



Национальный союз автомобилистов считает, что алкозамки пригодились бы в автомобилях, которые можно брать напрокат, но владельцы каршеринговых компаний считают, что это скорее подпортит положение бизнеса, так как скажется на стоимости услуг.



Алкозамки используются во многих странах и особенно распространены в Скандинавии, но обязательны только для узких категорий автомобилей, как и в РФ.