Жуликоватые автодилеры жалуются на падение спроса

Всего 27,8 тысячи автомобилей было продано в июне, что в 5,5 раза меньше в соотнесении с показателями прошлого года. При этом россияне стали игнорировать как собственный автопром, так и изделия дружественных и недружественных стран.
Дилеры рассчитывают на всплеск продаж в связи со льготным кредитованием, однако эта опция будет доступна только отечественным производителям. О стагнации авторынка свидетельствуют цифры: продажи новых легковых авто и коммерческого транспорта сократились на 82% в июне. И это ещё отчёты не предоставляли Mercedes-Benz, БМВ и Черри (они отчитываются раз в полгода).
Падение спроса на новые авто – результат политики автодилеров. Завышенные комиссии, навязывание дополнительных услуг, махинации с автокредитами. Всё это закономерно повлияло на спрос, который переместился в зону покупки автомобилей «с рук». Сейчас ожидается некоторый всплеск продаж в связи с внедрением программы льготного кредитования покупателей продукции АвтоВАЗа.
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