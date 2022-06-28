В России растёт число аварий с участием электросамокатов

Аргументы Недели → Авто 13+

28 июня 2022, 18:21

Количество ДТП, участниками которых являлись водители электросамокатов, в стране за последний год увеличилось на треть. При этом сотрудники автоинспекции не учитывают происшествия, произошедшие вне проезжей части.



В Министерстве внутренних дел подготовили поправки в правила дорожного движения, однако они ещё не приняты в парламенте. МВД предлагают сертифицировать мобильные транспортные средства. Только за первые пять месяцев текущего года в стране было зарегистрировало более 150 ДТП с участием такого транспорта. Речь идёт не только об электросамокатах, но и моноколёсах, сигвеях. Большое количество людей были травмированы ими, один погиб. В прошлом году в авариях с участием мобильного транспорта погибли 20 человек. Пострадали более 700.



Прошёл только один летний месяц, а статистика не утешает. За всё лето число аварий с участием мобильных транспортных средств будет больше. Чаще всего ими пользуются сотрудники курьерских служб. Депутаты и профильные ведомства не планируют запрещать электросамокаты. Но правила пользования ими будут введены в самое ближайшее время. Электросамокаты имеют моторы, сопоставимые по мощности с двигателями мопедов и мотоциклов. Последним запрещено передвигаться по тротуарам и в парках. В основном аварии происходят на перекрёстках, пешеходных переходах.



