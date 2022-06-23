Автоэксперт Виктор Похмелкин: к концу года техническое обслуживание автомобилей подорожает, в ряде случаев ремонт будет невозможен

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23 июня 2022, 19:09 Источник: Говорит Москва

фото из открытых источников

У владельцев автомобилей, которые ушли из России, к концу года могут возникнуть проблемы с обслуживанием и ремонтом.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что это затронет марки машин, производители которых отказались от работы на российском рынке - европейские, японские, американские и отчасти корейские машины. Пока сложно понять, насколько масштабные будут проблемы с запчастями и с обслуживанием.

Эксперт сказал что сейчас предпринимаются меры по так называемому серому импорту, чтобы ввозить эти запчасти через другие страны, которые не ввели санкции или не выполняют их.

По мнению Похмелкина, к концу года ситуация как-то определится, но выводы на данный момент такие: техническое обслуживание существенно подорожает, а в каких-то отдельных случаях ремонт будет невозможен, потому что трудно будет или вообще станет невозможно приобрести какие-то детали. Эксперт опасается, что эти проблемы повлияют на безопасность дорожного движения.