Рынок переполнен заложенными банкам автомобилями

Аргументы Недели → Авто 13+

23 июня 2022, 11:18

Федеральная нотариальная палата обнародовала неутешительную информацию, которая актуальна для всех покупателей подержанных автомобилей. Согласно озвученным сведениям, резко возросло количество машин, находящихся в залоге по кредитам и взятым долговым обязательствам.



Если говорит о конкретных цифрах, то в текущем году число заложенных автомобилей составило 1,1 миллиона единиц. Это на 38 процентов больше показателей аналогичного показателя 2021 года. Юристы говорят, что купить заложенный автомобиль можно. Однако вместе с машиной покупатель получает и долги продавца перед банком.



Поэтому перед тем как покупать машину целесообразно подойти к нотариусу и заказать у него выписку из соответствующего реестра. Ведь банки не всегда своевременно передают сведения о должниках. Вместе с тем такой документ даст возможность обезопасить себя от возможных претензий кредиторов.



Заказать выписку можно и онлайн на сайте ФНП, причём совершенно бесплатно. Для этого в поисковых графах реестра следует указать VIN-номер интересующего автомобиля. Если он неизвестен, то можно ввести инициалы или наименование продавца (ведь таковым может выступать и предприятие). И тогда сразу же высветится нужная информация.