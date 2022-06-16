Путин поручил правительству РФ до 1 сентября подготовить новую стратегию автомобильной промышленности

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16 июня 2022, 21:17 Источник: РИА Новости, Интерфакс

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в четверг провёл совещание с правительством, в ходе которого обсуждались вопросы развития автомобильной промышленности России.

Глава государства поручил правительству до 1 сентября разработать и утвердить обновленную стратегию автомобильной промышленности, обеспечивающую наличие у нашей страны собственных критических технологий. Он подчеркнул, что "их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность нашей отрасли в целом". "Это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно в стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть наши", — сказал Путин.

Президент также отметил, что цены на легковые автомобили у нас должны быть доступными для потребителей.