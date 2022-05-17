Сложнее бороться с теми, кто покупает себе право ездить без правил

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17 мая 2022, 17:02

В МВД сообщили о 33,8 тысячах злостных нарушителей ПДД, которые не платят штрафы и продолжают создавать угрозу безопасности дорожного движения. Согласно предоставленным данным, двое из них имеют по 2 тыс. долгов, остальные правонарушители тоже могут «похвастаться» внушительным количеством неоплаченных штрафов. Госавтоинспекция достаточно успешно борется с данным явлением, разыскивая должников, однако не они представляют основную опасность на российских дорогах.



Гораздо сложнее бороться с теми, кто штрафы оплачивает и продолжает нарушать ПДД, то есть фактически покупает себе право ездить без правил. Такие граждане не отслеживаются автоматически по базам МВД, поскольку долгов у них нет. Кроме того, правонарушениям способствует отсутствие в КоАП наказания за некоторые нарушения.



В ОНФ предлагают пересмотреть систему штрафов, снизив финансовую нагрузку на водителей. Например, не штрафовать за пять первых правонарушений, поскольку современная система видеофиксации даже из самых законопослушных водителей делает нарушителей. За дальнейшие проступки уже будет предусмотрено наказание, вплоть до лишения прав. Примечательно, что в России не прижилась западная практика с накоплением штрафных баллов – этот закон просто не был принят, хотя предложения поступали.