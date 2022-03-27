МВД РФ: разработанный кодекс этики для автомобилистов не относится к ПДД

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27 марта 2022, 11:37 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Этический кодекс автомобилистов и пассажиров, разработанный Национальной ассоциацией экспертов по деловой этике, этикету и протоколу, не относится к предмету правил дорожного движения (ПДД).

Президент ассоциации Альбина Холгова ранее сообщила, что эксперты организации подготовили и намерены направить в МВД России общероссийский кодекс этики для автомобилистов и пассажиров, направленный на снижение количества ДТП, и предложили сделать его пунктом ПДД.

В пресс-центре МВД России прокомментировали, что "предлагаемые нормы, включенные в этический кодекс, разработанный ассоциацией, не относятся к предмету ПДД РФ, утвержденных постановлением Совета министров - правительства РФ".

В МВД подчеркнули, что безопасность дорожного движения в достаточной мере обеспечена при условии беспрекословного выполнения требований ПДД, а "положения кодекса должны регулироваться не нормативными правовыми актами, а общепринятыми нормами морали и нравственности".

В МВД также отметили, что в целях единообразного понимания участниками дорожного движения термины, используемые в предложенном этическом кодексе, нуждаются в приведении их к понятиям законодательства РФ, в том числе к ПДД.