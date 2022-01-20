Коммерсантъ: МВД пока не намерено штрафовать за превышение водителями средней скорости движения

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20 января 2022, 09:52 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Министерство внутренних дел РФ пока не собирается возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения. Газета "Коммерсантъ" написала об этом со ссылкой на ответ МВД.

ГИБДД в прошлом году перестала фиксировать превышение скорости. В СМИ появилась информация о возобновлении вынесения штрафов за это нарушение в ближайшее время. В полицейском ведомстве пояснили, что сперва нужно устранить "правовые пробелы" в законодательстве, решив вопрос с подсудностью при обжаловании штрафов. Как и когда это будет сделано, пока неясно. Эксперты сомневаются, что такое вообще возможно.

В пресс-центре МВД рассказали изданию, что в апреле прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин поручал полиции и Минюсту "проработать вопрос закрепления ответственности" за превышение водителями средней скорости движения. Проведя анализ, МВД и Минюст пришли к выводу, что в законодательстве есть "правовые пробелы", препятствующие вынесению штрафов, поэтому говорить о возвращении санкций "преждевременно".В полицейской ведомстве назвали главную проблему - — установить место совершения правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления.

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