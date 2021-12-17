Адвокат Вадим Рождественский предположил последствия внедрения приложения «Народный инспектор»: возможен всплеск преступности

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17 декабря 2021, 18:55

фото: pixabay.com

Адвокат Вадим Рождественский сообщил, какие последствия внедрения мобильного приложения «Народный инспектор» могут возникнуть, когда россияне смогут фиксировать нарушения с его помощью.

Автоадвокат прокомментировал информацию портала Autonews.ru о том, что россияне в 2022 году смогут фиксировать нарушения с помощью приложения «Народный инспектор».

Вадим Рождественский предположил, что «Народный инспектор» не станет популярным, приведёт к конфликтам между водителями, всплеск мелкой преступности.

Как думает юрист, «автоматически не будет происходить, люди будут оспаривать»,- сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Рождественского, зафиксировавшие нарушения будут обязаны явиться в суд, представить доказательства. Он не исключил, что некоторые не захотят раскрывать свои персональные данные, так как многие люди ещё живут по понятиям 90-х. «Мы пока не дотягиваем до европейских стран, где принято соседям друг на друга сообщать. У наших соотечественников другой менталитет. Я думаю, не все будут этим заниматься»,- заключил автоадвокат.

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