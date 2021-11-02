Автоэксперт Вячеслав Субботин уточнил правила вождения машин при тумане

Аргументы Недели → Авто 13+

2 ноября 2021, 13:55

фото: pixabay.com

Москву в ночь на вторник окутал сильнейших туман, видимость на дорогах была крайне плохая. Автоэксперт Вячеслав Субботин призвал водителей быть аккуратными, поскольку туман — это прежде всего ограниченная видимость.

По рекомендации автоэксперта, при езде на автомобиле во время тумана "скорость надо выбирать небольшую, чтобы иметь возможность уверенно затормозить", "особенно если едешь в правой полосе".

Субботин напомнил, что "там кто-то может стоять: сломался, неправильно припарковался, не сумел заехать на обочину".

По опыту специалиста, "таких случаев, что в тумане кто-то наскакивает на автомобиль, масса".

Вячеслав Субботин в беседе с RT также подчеркнул, что обязательно "нужно включать противотуманные фонари, но не усердствовать". Специальные фонари нужно выключать, когда туман рассеялся, поскольку "они слепят тех водителей, которые идут за вами".

Автоэксперт призвал помнить, что в время тумана "поверхность дороги скользкая", он осаждается, особенно на холодном асфальте.

По его словам, ещё одну опасность могут представлять животные, которые выходят на дороги, не оборудованные сетками.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что уникальный "туман-долгожитель", опустившийся ранее на столицу, полностью уйдет из Москвы к 21 часу вторника, 2 ноября.

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