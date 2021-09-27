Российское такси будет серьёзно реформировано

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27 сентября 2021, 11:24

Министерство транспорта России опубликовало законопроект, обязывающий самозанятых водителей заключать специальный договор со службой такси. Водителям потребуется прохождение медицинского осмотра и проверка технического состояния транспортного средства перед работой. В случае ДТП ответственность возлагается на собственника арендованного автомобиля.



Эксперты считают, что реформа такси будет проводиться в течение нескольких лет. И, очевидно, это не последний законопроект ведомства. Чиновники Минтранса считают, что водители должны также хорошо знать правила оказания первой медицинской помощи. В ведомстве пытаются сделать всё необходимое, чтобы обезопасить жизнь и здоровье пассажиро и гарантировать им компенсацию в случае причинения ущерба и вреда здоровью.



Минтранс пытается провести данный закон с 2018 года. Однако парламентарии постоянно отклоняют его. Против введения закона выступают и крупные агрегаторы такси. Опубликованный проект закона уже обсуждают эксперты, службы заказа такси, юристы и водители. Если закон будет принят, то регионам потребуется финансовая помощь для создания реестров. Сложности могут возникнуть с определением тарифов на поездки.





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