Верховный Суд разъяснил разницу между грязными и замазанными грязью номерными знаками

Аргументы Недели → Авто 13+

13 сентября 2021, 11:29

На чистом автомобиле, как правило, номера не могут быть случайно запачканы грязью. Очевидно, владелец пытается их скрыть. За такое нарушение предусмотрено административное наказание в виде денежного штрафа и лишения водительских прав.



Из-за ужесточения законодательства и активного внедрения камер видеонаблюдения на дорогах, автолюбители стали использовать устройства для сокрытия номеров. В Верховном Суде напомнили, что препятствие идентификации номерных знаков являются нарушением закона. Отсутствием правонарушения признаются только загрязнения, вызванные погодными явлениями. Но если дорожное покрытие сухое и погода ясная, водитель должен перед отправлением в путь привести номерные знаки в нормальное состояние.



За умышленное замазывание номера грязью водителю грозит минимальный штраф в размере 500 рублей. В ряде случаев можно отделаться предупреждением. Некоторые автолюбители также клеят тёмную ленту на номера, чтобы их невозможно было прочитать. Изобретатели пытаются продать автолюбителям самые разные устройства для сокрытия номерных знаков. Однако за установку магнитных и электронных шторок, механизмов поворачивания номеров предусмотрено более строгое наказание.





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