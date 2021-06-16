В чём подвох отмены техосмотра

Аргументы Недели → Авто 13+

16 июня 2021, 18:09

Вот уж действительно бюрократия нас удивила – в последние дни своего седьмого созыва Государственная Дума приняла закон об отмене обязательного технического осмотра автотранспортных средств (за исключением пассажирского и коммерческого транспорта). Теперь получить полис ОСАГО можно просто в страховой компании. А уж проводить техосмотр своего железного коня или нет – это на совести владельца.



И в самом деле, если каждый ответственный автовладелец и так минимум раз в год проводит ТО в своём дилерском центре с заменой масел и других расходных материалов, зачем же ему второй, формальный, технический осмотр – лишняя трата времени и денег. А те, кто добивал своё авто – они и так покупали и будут покупать на чёрном рынке вожделенную диагностическую карту.



Вот уж спасибо тебе, страна, за такой подарок! Но стреляного воробья на мякине не проведёшь... Подарок то действительно сделали, но опять же не нам, а себе. ГИБДД-ГАИ давно хотела вернуть себе техосмотр как самое хлебное направление. Но демократ-президент Медведев взял и отдал его частникам. Сразу возвращать техосмотр обратно в ГАИ и переругаться с частниками и автовладельцами одновременно очень хлопотно. Да и неизвестно кто в этой битве победит. А вот полностью отменить, вернее сделать его необязательным и подождать – хорошая стратегия.



После отмены ТО разве поедут добровольно проводить диагностику на пункты ТО, когда есть техцентры, автосервисы, дилерские центры? И эти вот пункты ТО начнут быстро разоряться и исчезать, ведь кто там работает? Бывшие гаишники, которые сами ни гайки крутить, ни масло поменять не умеют. Они только проверять и наказывать учились. Загнутся инструментальщики в ближайшие пару месяцев. И тут нужно внимательно проследить, кто у них по дешёвке будет скупать оборудование.



Через год в новую, восьмого созыва, Государственную Думу, обратятся ГИБДД, общественники, артисты и другие уважаемые люди, которые в связи с ухудшившимся положением на дорогах и возросшей аварийностью просто потребуют вернуть назад тотальный обязательный технический осмотр автотранспорта. А кому возвращать? Частники уже разорились, автосервисы и дилерские центры не подпустят. ГАИ, как всегда, на помощь приходит ГАИ. И вуаля – что хотели, то и получили, да малой кровью. Пусть уж овцы год без пастухов отдохнут, а потом мы им гайки завернём.



Не забываем, что автомобилист – это вторая нефть, его доили, доят и будут доить. Штрафы, поборы, взятки, налоги, безумные цены на бензин, платные парковки, эвакуаторы, платные дороги... С чего это ему такие подарки делать? Выборы пройдут. Конкуренты исчезнут. Значит, пора возвращаться к советскому союзу. В то время гаишник был уважаемым человеком, много от него зависело, а то сейчас права можно получить в МФЦ, госномера – в дилерском центре. Ещё экзамены возьмут, да и передадут в Минобразование – совсем тогда тоска.



Хотелось бы полностью ошибиться в этом прогнозе и воспеть осанну всем добродетелям, но уже, как Станиславский, не верю. Подождём. Увидим.



В.П.





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