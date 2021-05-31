Эксперты предлагают ограничить движение транспорта в Москве в выходные

Аргументы Недели → Авто 13+

31 мая 2021, 10:42

Жители Москвы часто проводят выходные дни на улицах города, в парках. Эксперты и сами москвичи считают, что в большие праздники и выходные дни нужно ограничить движение транспорта на некоторых улицах столицы.



В социальных сетях активно обсуждается идея использования Тверской улицы в качестве пешеходной зоны по определённым дням. Горожане любят ходить по основным «артериям» Москвы, когда их перекрывают. Пешеходными улицами также можно сделать Мясницкую, Покровку, Большую Никитскую. В выходные дни здесь людей больше, чем автомобилей.



В проектном агентстве «Простор» считают, что перекрывать улицы нужно в спальных районах города, так как ограничение автомобильного движения на Тверской создаст пробки на соседних улицах.



Урбанист Владимир Злоказов из Екатеринбурга уверен, что закрытие улиц для машин позволит жителям города лучше познакомиться с городом. В большинстве случаев люди просто не замечают архитектуру зданий, всю красоту строений, проезжая мимо них на машине. Однако необходимо всё просчитать, чтобы было удобно всем: и пешеходам и автомобилистам.





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