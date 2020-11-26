Цена проезда по ямальскому мосту оказалась самой высокой в мире

Аргументы Недели → Авто 13+

26 ноября 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Осенью на Ямале открылся мост через реку Пур. Длина путепровода составила один километр. Его построили на частные деньги, а альтернативный вариант в виде понтонной переправы сразу перестал существовать. Легковые машины и автобусы могут передвигаться по мосту бесплатно. Тариф для грузовой фуры «туда-обратно» - 100 тысяч рублей.



А вот водители ещё более крупных грузовиков, например, седельных тягачей, негодуют, так как проезд тяжеловесных машин по путепроводу в один конец оценивается в 370 тысяч рублей. Это объясняется тем, что мост ведёт к месторождениям нефти и газа. Водители в знак протеста высоким тарифам заблокировали движение по мосту.



Компания-оператор для снижения недовольства согласилась сделать скидку до 50% на проезд, в итоге самая высокая ставка сократилась до 185 тысяч рублей. Скидки будут действовать на протяжении двух месяцев. А дальше - не понятно.

Жители региона требуют объяснений такому шокирующему ценообразованию.



