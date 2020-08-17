Экологи обещают каждому немцу по 500 евро за отказ от автомобиля

Аргументы Недели → Авто 13+

17 августа 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии популярной становится партия, которая ещё несколько недель назад была мало кому известной. Экологически-демократическая партия призывает немцев оставить личные автомобили и пересесть на велосипеды. Представители партии обещают каждому немцу, отказавшемуся от машины, по 500 евро.



Деньги не будут выдаваться на руки. Вместо них можно приобрести, к примеру, годовой абонемент на общественный транспорт или покупку товаров в магазине. Помимо этого партия выступает за установку солнечных панелей на частные дома граждан. Список идей политической партии можно было бы продолжить. Но главная победа экологов состоит в том, что они привлекли большую целевую аудиторию. Электорат партии уже имеется практически во всех федеральных землях Германии.



Партия появилась в Баварии. Главными принципами её программы были социальная справедливость, благополучие всех жителей страны. Помимо этого члены партии настаивают на прекращении финансирования деятельности политических организаций бизнесменами. Народные избранники становятся зависимыми от крупных концернов и защищают их краткосрочные интересы. Левоэкологический характер партии вызывает симпатию у немцев. Можно уверенно сказать, что на выборах в 2021 году она сможет набрать большое количество голосов, часть которых перейдёт от других партий.



