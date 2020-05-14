Умные дороги России начнутся с

Аргументы Недели → Авто 13+

14 мая 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Приведение светофоров крупных городов в состояние "зелёная волна" позволит сократить пробки на 20%, соответственно на этот же объём увеличится пропускная способность автодорог.



Эксперимент по внедрению такой системы уже проходит в Волгограде. Разработчики используют данные систем Глонасс, спутниковой навигации, дорожных камер, соотносят их со скоростью движения автомобилей и предлагают светофорам соответствующие настройки. Правда, для участия в этом проекте необходимо скачать на свой смартфон специальное приложение либо установить в салон дополнительное оборудование, которое будет передавать данные о скорости и темпах движения вашего автомобиля. Пока что это дело добровольное, но в случае успеха эксперимента, такое оборудование будут предустанавливать на все новые автомобили, как и систему Глонасс.



В рамках поумнения дорог предусматриваются также опции для пешеходов, оптоволоконные участки дорог, предупреждающие водителей о неровностях. Если это не очередная сказка или подвох для водителей, и если на внедрение нововведений деньги, как обычно, не разворуют, то в скором времени по таким дорогам смогут передвигаться даже роботы. А Россия, наконец, избавится от одной из своих вечных проблем.



