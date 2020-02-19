Шкуматов оценил идею снизить скорость движения до 50 км/ч

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19 февраля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Автоэксперт Петр Шкуматов прокомментировал идею снизить допустимую скорость в городе до 50 км/час.

«Таким предложением в ЦОДД вызвали шквал критики в свой адрес. Напомню, что именно ЦОДД на протяжении многих лет держал скоростной режим на внутригородских автомагистралях, таких как северо-восточная или северо-западная хорды, 60 км/ч. Там же работали десятки камер. Сотни тысяч москвичей и гостей столицы получили там письма счастья за якобы нарушения. И никто за это не ответил. А теперь представьте, какой поток штрафов был бы, если бы там надо было ехать 50 км/ч», - отметил Шкуматов.

Он добавил, что никаких аварий на этих автомагистралях не происходило.