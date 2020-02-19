Эксперты рассказали, б/у авто с каким пробегом лучше не покупать

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19 февраля 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Важными критериями при покупке подержанного автомобиля, как известно, являются год производства и пробег. Эти два показателя могут дать почти полное представление о текущем состоянии машины.

Однако эксперты советуют не возводить критерий пробега в "абсолют" и не делать его единственным стимулом к покупке. Нередко бывает так, что авто 3 года, но на ее одометре - лишь 10 тысяч километров, и наоборот.

В среднем, автомобиль возрастом в 3 года имеет пробег примерно 50-60 тыс. км. Сильный износ тормозных дисков, ЛКП, люфты, потертое лобовое стекло выдают не только возраст авто, но и то, что его активно эксплуатировали.

Также стоит учитывать, что проблемы с двигателями у бюджетных машин обычно начинаются после 150 тыс. км, а у автомобилей более дорогого сегмента - после 200-250 тыс. км. Такие машины лучше обходить стороной, отмечает РГ.

Напомним, ранее АН сообщали, что лидером вторичного авторынка также стал "АвтоВАЗ", а средняя цена на подержанное авто в России составила 412 000 рублей. При этом специалисты назвали и регионы РФ с самыми доступными авто.