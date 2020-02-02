Названы регионы РФ с самыми доступными авто

//Авто 13+

2 февраля 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

"АвтоВАЗ" и LADA Priora стали лидерами вторичного авторынка, а средняя цена на подержанное авто в РФ составила 412 000 рублей. Сведения приводят аналитики "Авито Авто", подводя результаты 2019 года.

Дешевле всего б/у легковушку можно приобрести в Омске, средняя стоимость автомобилей в этом городе составляет 325 тыс. рублей. Вторым идет Ульяновск (351 тыс. рублей) и замыкает тройку Волгоград (374 тыс. рублей).

А вот куда точно не следует ехать россиянину с целью покупки автомобиля с пробегом, так это в российскую столицу (679 тыс. рублей), Санкт-Петербург (552 тыс. рублей) и "ворота" Кавказа - Краснодар (530 тыс. рублей).

Как ранее сообщали АН, в МВД рассказали, где похитители чаще всего угоняют авто. Представители правоохранительных органов не советуют водителям оставлять свои авто на парковках около жилых домов и торговых центров.