Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Авто 13+

Названы регионы РФ с самыми доступными авто

, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Названы регионы РФ с самыми доступными авто
фото: соцсети

"АвтоВАЗ" и LADA Priora стали лидерами вторичного авторынка, а средняя цена на подержанное авто в РФ составила 412 000 рублей. Сведения приводят аналитики "Авито Авто", подводя результаты 2019 года.

Дешевле всего б/у легковушку можно приобрести в Омске, средняя стоимость автомобилей в этом городе составляет 325 тыс. рублей. Вторым идет Ульяновск (351 тыс. рублей) и замыкает тройку Волгоград (374 тыс. рублей).

А вот куда точно не следует ехать россиянину с целью покупки автомобиля с пробегом, так это в российскую столицу (679 тыс. рублей), Санкт-Петербург (552 тыс. рублей) и "ворота" Кавказа - Краснодар (530 тыс. рублей).

Как ранее сообщали АН, в МВД рассказали, где похитители чаще всего угоняют авто. Представители правоохранительных органов не советуют водителям оставлять свои авто на парковках около жилых домов и торговых центров.

АС

//картина дня

Здоровье

Скворцова рассказала о своих успехах на посту главы Минздрава

Скворцова рассказала о своих успехах на посту главы Минздрава

Экс-глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, каких успехов смогла добиться, находясь на посту министра. Сейчас Скворцова занимает должность руководителя Росздравнадзора.

Соединенным штатам Америки предсказали "газовый армагеддон" в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Bank of America.

Соединенным штатам Америки предсказали "газовый армагеддон" в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Певица МакSim, по паспорту Мрина Абросимова, вынуждена покинуть сцену по состоянию здоровья. Врачи дали ей рекомендации на протяжении длительного времени не ездить…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

У Елены Ханги изменилось выражение лица, когда Лера Кудрявцева задала ей вопрос про мужчину "на миллион". Отец Ханги был премьером Занзибара. Супруг Елены Игорь…

//новости ан

Очевидец рассказал подробности инцидента с обрушением крыши кафе в советском районе на улице Молодежи в Новосибирске минувшей ночью. Известно, что во время ЧП в здании…

Госсекретарь США Майк Помпео после визита на Украину и в Беларусь направился в Казахстан на встречу с главой МИД. Штаты поддерживают свободу выбора Казахстана. Но,…