В МВД рассказали, когда и где чаще всего угоняют автомобили

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30 января 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

Фото: pixabay.com

Полиция рассказала, где похитители чаще всего угоняют автомобили. Представители правоохранительных органов не советуют водителям оставлять свои авто на парковках около жилых домов и торговых центров.

«В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днем - у торговых центров», - уточнили в ведомстве.

В МВД добавили, что чаще всего угоняют популярные машины российского, китайского и японского производства. При этом, начиная с мая по сентябрь, увеличивается число угонов машин, в которых владельцы сами оставляют ключи зажигания. Полицейские считают, что за легкой наживой вор может забраться в гараж и на частный двор.

«… пик их [краж] совершения приходится на октябрь, в летний период активность преступников обычно снижается», - отметили в полиции.

Однако, по статистике, в прошлом году краж было на 14% процентов меньше, чем в 2018 году.

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