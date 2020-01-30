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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В МВД рассказали, когда и где чаще всего угоняют автомобили

, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

В МВД рассказали, когда и где чаще всего угоняют автомобили
Фото: pixabay.com

Полиция рассказала, где похитители чаще всего угоняют автомобили. Представители правоохранительных органов не советуют водителям оставлять свои авто на парковках около жилых домов и торговых центров.

«В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днем - у торговых центров», - уточнили в ведомстве.

В МВД добавили, что чаще всего угоняют популярные машины российского, китайского и японского производства. При этом, начиная с мая по сентябрь, увеличивается число угонов машин, в которых владельцы сами оставляют ключи зажигания. Полицейские считают, что за легкой наживой вор может забраться в гараж и на частный двор. 

«… пик их [краж] совершения приходится на октябрь, в летний период активность преступников обычно снижается», - отметили в полиции.

 Однако, по статистике, в прошлом году краж было на 14% процентов меньше, чем в 2018 году.

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БА

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