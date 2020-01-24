МВД: регионы России с самой высокой женской преступностью

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24 января 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

В 2019 году больше всего преступлений женщины совершили в Московской области (7161), Челябинской (4777) и Свердловской (4754) областях.

В пятёрку субъектов страны с самим высоким уровнем преступности среди женщин также входят Ростовская область (4629) и Москва (4508).

Вместе с тем меньше всего преступлений среди женщин было зафиксировано в Ненецком (78) и Чукотском (109) автономных округах. За ними следуют Ингушетия (117), Калмыкия (147) и Севастополь (248).

В целом по стране в прошлом году отмечено 142,5 тысячи преступлений, совершённых женщинами. Это меньше, чем в 2018 году (145,4 тысячи).