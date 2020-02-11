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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Авто 13+

Нумерация регионов на автомобильных номерах

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Нумерация регионов на автомобильных номерах
автомобильные коды,фото соцсети

Номер машины – регистрационный знак, показывает, в каком регионе зарегистрирован автомобиль. С его помощью можно установить сведенья о данных водителя транспортного средства.

Процесс получения номера проходит в ГИБДД, когда машина присваивается владельцу. Автомобильные коды хозяин машины может менять произвольно. Номерные знаки регионов России – уникальны, значит, что такой же нумерации не существует ни у кого другого.

Все субъекты России имеют конкретное кодовое число. Большим областям и регионам страны присваивается несколько кодовых комбинаций. Не удивляйтесь, если встретите машину с одинаковыми номерами, но разными цифрами в строке региона.

 

Расшифровка регионов:

Номер машины – не просто разбросанные, как попало цифры. На номере отображаются числа от 0 до 9, но используются не все 33 буквы алфавита Русского языка. Допускаются знаки похожие на латинские: А, В, Е, Н, О, Р, У, Х, К, М, С. Числа размещаются в порядке выдачи серии номеров.

 

Как проходит нумерация регионов РФ:

Есть четкая схема ГИБДД по выдаче номеров для машин. Как только в регионе становится больше 1.762.272 зарегистрированных авто – меняется номер самого региона Российской Федерации. Поэтому несколько регионов могут иметь несколько чисел.

Изначально автомобильные номера по регионам России шли в алфавитном порядке, но со временем на это «забили». Теперь республики с 1-21 идут в алфавитном порядке, где первая Адыгея, а последняя Чувашия.

Того же метода придерживаются и регионы с 22-27, с периодическим попаданием крайних областей.

После идет самый большой раздел с 27-78 регион, в них так же попадают края. Вероятно, это связано с проведенными реформами и названиями регионов.

В области Федерального значения попадают города: Санкт-Петербург номер региона 77 и Москва 78.

Закрываются числовые значения автономными округами и регионами вплоть до 799 нумерации.

 

Сколько номеров в одном регионе?

Один регион может насчитывать не больше 2 нумераций в правом углу машинного знака. По Законам Российской Федерации, машины должны иметь два номера: спереди и сзади. Водители, у которых есть только один номер – штрафуются штрафом в размере 5.000 рублей.

 

«Крутые» коды гос номеров:

Есть желающие отличиться от всех остальных водителей и приобрести именной или «блатной» номер на авто. Но получить его не так просто и нужно быть готовым заплатить за это не малую сумму денег. Источники говорят, что в 2014 году МВД России создало законопроект, благодаря которому на аукционе можно получить красивые номера.

 

Отвечаем на часто задаваемые вопросы:

 

  1. 47 регион на номере машины – Курская область.
  2. Регион Санкт-Петербурга номер авто – 77.
  3. Чей 36 регион на машинах – Воронежская область.
  4. 123 регион на автомобиле – Краснодарский Край.
  5. 199 регион – город Москва.
  6. Какой регион 21 на номерах машины – Чувашская Республика.
  7. 163 регион на машине – Самарская область.
  8. Курск, какой регион на номерах – 46.

 

Достаточно запутанная система, которая не особо волнует водителей. Тем не менее, москвичам активно уступают дорогу, а петербуржцев объезжают стороной за их неторопливость. Но, как говориться: «Не суди по одежке». Нет разницы, из какого региона приехал человек, имеет значение его образованность, умение водить и быть вежливым на дорогах. Поэтому ездите с осторожностью и вежливостью в любых областях, республиках и регионах нашей страны.

АОл

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