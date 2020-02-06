В России выросли продажи новых авто

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6 февраля 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе удержались в плюсе, хотя в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подчеркивают, что тренд рынка будет виден только в феврале-марте.

Об этом сообщает "Коммерсантъ". По итогам января 2020 года на российском авторынке было продано 102 102 экземпляра легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 1,8% выше уровня продаж аналогичного периода 2019 года.

Как отмечают в АЕБ, это неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому нужно подождать и посмотреть, каков будет тренд.

Лидером российского авторынка по-прежнему остается "АвтоВАЗ", чьи дилеры продали в январе 21 790 автомобилей LADA. Второе место осталось за KIA, реализовавшей 14 955 машин. Замкнула тройку Hyundai с показателем 11 935 авто.

Напомним, ранее АН сообщали, что лидером вторичного авторынка также стал "АвтоВАЗ", а средняя цена на подержанное авто в России составила 412 000 рублей. При этом специалисты назвали и регионы РФ с самыми доступными авто.